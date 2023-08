Uma mulher de 70 anos ficou com 200 euros que uma outra pessoa se esqueceu na ranhura de uma caixa multibanco (após levantamento) e foi constituída arguida pelo crime de furto, em Miranda do Douro. A GNR recebeu a queixa do esquecimento dos 200 euros no multibanco, sendo que quando a ‘vítima’ deu conta regressou ao local e as notas já lá não estavam. A GNR foi investigar e chegou à identidade da suspeita. O dinheiro foi devolvido.