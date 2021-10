Mulher de João Rendeiro encontra-se na casa de Cascais

João Rendeiro encontra-se em fuga à justiça portuguesa, para evitar cumprir as penas de prisão a que foi condenado no âmbitos dos processos do caso BPP, mas mesmo assim os trâmites legais continuam a prosseguir.Mesmo sabendo-se que o ex-banqueiro está já fora da Europa, as autoridades nacionais fizeram o possível para executar o mandado de detenção de Rendeiro.A SIC revelou esta sexta-feira imagens da mulher de Rendeiro na porta de casa do ex-banqueiro na Quinta Patino, em Cascais, quando era abordada por militares da GNR de Alcabideche que executavam o mandado de detenção.