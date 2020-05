Mulher de traficante de droga recebe bens após ser absolvida

O Tribunal da Relação do Porto decidiu levantar o arresto dos bens da mulher de Vítor Cardoso, conhecido por ‘Vítor do Ouro’ - o barão da droga condenado em primeira instância, em 2017, a nove anos e nove meses de cadeia por tráfico de estupefacientes agravado. A companheira do traficante respondia no mesmo processo, mas acabou absolvida.A mulher do arguido já tinha tentado que lhe fossem restituídos os bens, no ano passado, mas o despacho não lhe foi favorável. Só agora viu os juízes desembargadores darem-lhe razão. Em causa estava o acesso a uma conta bancária, de que era única titular, e na qual apenas houve um depósito de uma indemnização da morte de uma filha após um acidente, assim como dois imóveis - um dos quais é propriedade dos seus pais, mas no qual vivia com ‘Vítor do Ouro’.Em primeira instância ficou provado que Vítor Cardoso lucrou 859 mil euros com o tráfico de droga.