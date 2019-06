As chaves, a carteira e o telemóvel ficaram em cima da mesa da sala. Maria Alice de Jesus, de 70 anos, desapareceu há quatro semanas.É moradora do bairro do Fim do Mundo, em São João do Estoril, Cascais. Os vizinhos e amigos estranharam a sua ausência, apesar de ser uma pessoa reservada e que convive pouco com os amigos.As autoridades fizeram buscas na sua casa, mas o caso não teve desenvolvimento. Os amigos estão desesperados e pedem ajuda.