Uma mulher, de 46 anos, foi detida pela GNR por ter deixado dois cães fechados num carro na via pública, em Meda. Está indiciada pelo crime de maus-tratos a animais de companhia.





Após denúncia de que se encontrava um veículo estacionado “há mais de uma hora, com dois cães de grande porte no interior, com os vidros completamente embaciados”, os militares encetaram diligências no sentido de identificar a proprietária do veículo e dos animais. Depois de localizada, a mulher retirou os cães do veículo e deu-lhes água.