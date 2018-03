Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher encontrada asfixiada e semi-nua em Famalicão

Vítima foi encontrada fora da banheira da casa onde vivia.

22:19

Uma mulher com cerca de 70 anos foi encontrada, este sábado, sem vida na casa onde morava sozinha em Calendário, Famalicão. A vítima mortal foi asfixiada, tinha uma fita no pescoço e estava semi-nua.



O corpo foi encontrado fora da banheira da habitação.



Não se sabe qual a motivação do crime. Apenas os exames poderão indicar se a mulher foi ou não violada.



A PJ está a investigar.