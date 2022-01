Uma mulher, com cerca de 50 anos, que estava desaparecida, foi encontrada morta este sábado entre as praias do Cabedelo e do Hospital, na Figueira da Foz. O corpo foi localizado por uma moradora da zona quando estava a fazer uma caminhada junto ao mar.





Foi esta testemunha que deu o alerta para a presença do corpo no areal, pelas 09h30. A Polícia Marítima esteve no local, tendo o cadáver sido removido por uma equipa dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, que fez o transporte para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Só a autópsia poderá ajudar a esclarecer as causas da morte. Mas, para já, não há suspeitas de crime.