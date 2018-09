Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher encontrada morta no rio Tâmega nas Termas de Chaves

Por Lusa | 11:16

Uma mulher foi hoje encontrada morta no rio Tâmega, nas Termas de Chaves, distrito de Vila Real, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros Flavienses, ao passo que a página da Internet da Proteção Civil indica tratar-se de um "afogamento".



Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros Flavienses informou que pelas 08h49 foi dado o alerta para a situação e "uma mulher foi encontrada já cadáver no rio Tâmega" pelos meios de socorro que se deslocaram ao local.



A página da Autoridade Nacional da Proteção Civil (Prociv) indica que o "afogamento" aconteceu na freguesia de Madalena e Samaiões, numas termas do concelho de Chaves.



Os bombeiros Flavienses remeteram eventuais esclarecimentos adicionais para mais tarde, uma vez que os elementos da corporação ainda se encontram no local.