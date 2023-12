Mulher ferida com gravidade em colisão entre dois carros em Santa Maria da Feira

Uma mulher, de 57 anos, sofreu ferimentos graves, esta quarta-feira, numa violenta colisão entre dois carros, em Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, uma outra mulher, de 54 anos, sofreu ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado, cerca das 13h00, para os bombeiros da Feira, para um acidente rodoviário, na EN223, lugar da Cruz, junto ao Seminário dos Passionistas. Os bombeiros de Lourosa também foram mobilizados.

As vítimas foram levadas para o hospital da Feira. A PSP local foi acionada e investiga as causas do acidente.