Uma pessoa sofreu ferimentos graves, na noite deste domingo, na sequência de uma violenta colisão frontal entre dois carros, em Ovar. No mesmo acidente, há ainda a registar um ferido ligeiro.O alerta foi dado, cerca das 21h00, para os bombeiros de Ovar, para um acidente rodoviário, na EN109. A ambulância médica de Ovar também foi acionada para o local.As vítimas foram levadas para o Hospital de Gaia. A PSP de Ovar foi mobilizada e investiga as causas do acidente