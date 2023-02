Colisão entre carro e um camião na EN109 faz um ferido em Ovar

Um homem, com 50 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta tarde de quarta-feira, na sequência de uma colisão entre um carro e um camião, em Ovar.O alerta foi dado, cerca das 16h30, para os bombeiros de Ovar, para um acidente rodoviário, na EN109, em Válega. Foi necessário acionar uma equipa de desencarceramento dos bombeiros de Ovar para retirar o ferido dos destroços do carro. A equipa da ambulância médica de Ovar também foi acionada.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Ovar, para o hospital da Feira.A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.