Mulher ferida em colisão entre ciclomotor e camião em Oliveira do Hospital

Uma mulher ficou gravemente ferida depois de ser colhida por um camião na EN17, em Oliveira do Hospital. O alerta foi dado por volta das 15h45 desta quarta-feira.

Devido à gravidade dos ferimentos foi acionado o helicóptero do INEM que a transportou para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

O acidente ocorreu na EN 17, em Vendas de Galizes. O alerta foi dado pelas 15H42, pelo comandante dos bombeiros de Oliveira do Hospital, que passava pelo local com outros bombeiros que iniciaram o socorro à vítima.

"A mulher que conduzia o ciclomotor, aparentava ter cerca de 40 anos, aparentemente foi abalroada pelo camião e foi projectada, estava inconsciente, mas com sinais vitais", esclareceu ao Correio da Manhã, Emídio Camacho, comandante dos bombeiros de Oliveira do Hospital.

Durante as operações de socorro a Estrada esteve cortada nos dois sentidos e condicionada para a limpeza da via.

A vítima foi estabilizada no local pelas equipas de socorro que a transportaram de ambulância até a um descampado nas proximidades onde aterrou ao Helicóptero do INEM que transportou para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

No local estiveram dez operacionais com cinco meios, um dos quais o helicóptero do INEM, com o apoio dos bombeiros, INEM e da GNR, que investiga a causa do acidente.