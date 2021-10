Uma mulher de 32 anos foi detida pela GNR, em Penafiel, e conduzida à cadeia feminina de Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.Condenada a oito anos de prisão por tráfico de droga em Mirandela e no distrito do Porto, estava escondida e fugida à Justiça, com proteção de familiares.Foi apanhada, terça-feira, pelo Núcleo de Investigação Criminal de Penafiel da GNR e já está na cadeia.