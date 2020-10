Mulher gravemente ferida ao ser atropelada por carro em Matosinhos

Uma mulher sofreu ferimentos graves este domingo após ter sido atropelada por uma viatura ligeira de passageiros na Avenida Vila Garcia Matos, em Matosinhos, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Leixões.

A fonte não esclareceu o tipo de ferimentos sofridos pela vítima do acidente.

O acidente ocorreu pelas 10h17 tendo a mulher sido assistida no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital São João, do Porto, antes de ser transportada para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, acrescentou a fonte.

No local esteve também a PSP, que tomou conta da ocorrência.