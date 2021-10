A autora do incêndio na pensão Lorvanense, em Coimbra, que em fevereiro deste ano causou a morte a um residente, admitiu esta segunda-feira em tribunal ter ateado as chamas ao quarto.Disse que o fez depois de um residente com quem estava no quarto a tentar violar, após terem bebido vinho. O fogo propagou-se ao segundo andar, onde estava António Ribeiro, que foi encontrado morto.Em causa no processo está um terceiro incêndio no hall de um hotel, que negou ser a autora.