Detida mulher suspeita de atear incêndio em pensão de Coimbra que fez um morto

Uma mulher de 47 anos foi detida por suspeita de ter ateado um incêndio numa Pensão/Residencial na cidade de Coimbra.A suspeita terá usado um isqueiro para provocar um incêndio nas roupas do quarto de um hóspede. O incêndio propagou-se posteriormente ao 2º andar, sótão, águas furtadas e telhado, inutilizando completamente todo o edifício e provocando a morte de um homem de 72 anos de idade, que se encontrava num dos quartos. Do crime resultaram ainda nove desalojados.O incêndio colocou também em perigo os edifícios próximos na Baixa de Coimbra e só a rápida e decisiva intervenção dos bombeiros travou o incêndio de ser mais gravoso.A detida, já com antecedentes neste tipo de atividade delituosa, encontrando-se em cumprimento de medida de coação de apresentações diárias em posto policial, vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.