Mulher mata patrão à facada para roubar dinheiro em Famalicão

Cristina Oliveira, de 47 anos, atravessava dificuldades financeiras.Sabia que Joaquim Sousa da Costa, o empresário têxtil que lhe dava trabalho e com quem chegou a ter um relacionamento amoroso, guardava grandes quantias de dinheiro em casa, em Oliveira S. Mateus, Vila Nova de Famalicão.











O crime, que parecia ser perfeito, foi desmascarado pela Polícia Judiciária de Braga, que quarta-feira deteve a mulher, divorciada e com dois filhos, um ainda menor. Cristina Oliveira foi surpreendida com buscas em casa, na mesma freguesia, às primeiras horas da manhã, e foi levada para o Departamento de Investigação Criminal da PJ de Braga, onde acabou por ser confrontada com as provas do crime. Aceitou, já durante a tarde, participar numa reconstituição e explicar aos inspetores da PJ como tudo aconteceu.





A detida, que passou a noite presa nos calabouços da PJ de Braga, deverá ser esta quinta-feira presente a primeiro interrogatório, no Tribunal de Guimarães, indiciada pelos crimes de homicídio qualificado e roubo. Arrisca ficar presa até ao julgamento.