Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre atropelada ao atravessar rua em Odivelas

Alerta foi dado às 14h30.

17:00

Uma mulher morreu atropelada ao atravessar a rua Torcato Jorge, em Odivelas, durante a tarde desta segunda-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Cometlis da PSP de Lisboa, a mulher teria entre os 30 e 50 anos de idade.



O condutor do automóvel foi sujeito a um teste de alcolémia, que terá dado negativo, de acordo com a mesma fonte policial.



Às 16h50, o trânsito ainda se encontrava totalmente cortado em ambos os sentidos. No local encontram-se a PSP de Loures e os Bombeiros de Odivelas.



O alerta foi dado cerca das 14h30.