Uma mulher de 57 anos morreu atropelada por um carro conduzido por um jovem de 19 anos, que tem carta de condução há poucos meses. O acidente ocorreu na noite de domingo, numa zona de reta da EN243, em Corredoura, a poucos quilómetros da vila de Porto de Mós.









O alerta para o acidente chegou às 23h05 de domingo às autoridades, que fizeram deslocar seis operacionais, apoiados por quatro veículos, do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós e da GNR.

Segundo apurou o CM, a vítima estava sozinha e não terá havido testemunhas do atropelamento. Residia sozinha, na localidade vizinha de Pedreira, há pelo menos dois anos, sendo natural do concelho da Marinha Grande.









Leia também Mulher morre atropelada em Porto de Mós À chegada dos meios de socorro a vítima estava gravemente ferida. A mulher foi assistida pelas equipas médicas do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, mas não resistiu, sendo a morte confirmada no local e o corpo removido para autópsia, em Leiria.

As causas do acidente não são conhecidas, estando a ser apuradas pela GNR, que de imediato fez deslocar ao local uma equipa do Núcleo de Investigação de Acidentes do Destacamento de Trânsito de Leiria.





O condutor acompanhou o socorro prestado à vítima e foi identificado pela GNR. O atropelamento ocorreu numa reta, perto da Escola Secundária de Porto de Mós.