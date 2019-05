Uma mulher de 50 anos morreu atropelada por um comboio, esta segunda-feira, em Alhandra.A vítima tinha estado a pescar com o marido, no rio Tejo, que fica do outro lado da linha ferroviária.O casal atravessava a linha para regressar a casa, quando o homem se apercebeu de um comboio e saltou para um lado, ficando ileso.A mulher tentou saltar para o lado oposto, mas acabou por ser colhida.O óbito foi declarado no local.