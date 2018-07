Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morta e jovem ferida nas cascatas do Gerês

Meios mobilizados para a vítima mortal acorreram a queda de jovem de 22 anos.

Por Fátima Vilaça | 09:34

Em meia hora, uma mulher de 38 anos, de Valbom, Gondomar, morreu afogada na cascata do Arado, e uma jovem de 22 anos sofreu um traumatismo cranioencefálico grave numa queda de cerca de 10 metros, na cascata do Taiti, ambas no Gerês, em Terras de Bouro, ontem à tarde.



O primeiro alerta foi dado às 15h28 para uma mulher que foi retirada da água já sem sinais vitais pelos amigos. Foram mobilizados vários meios do INEM, GNR e Bombeiros de Terras de Bouro. O cadáver foi removido pela Equipa de Resgate de Montanha do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR.



Os meios de socorro foram entretanto desviados para o segundo caso. A jovem de 22 anos foi retirada e transportada na ambulância dos bombeiros para o Hospital de Braga. Estava, à hora de fecho desta edição, internada em estado grave.



PORMENORES

Alojada em Montalegre

Os amigos da vítima mortal ficaram de tal forma transtornados com a tragédia que não conseguiram sequer indicar o nome da mulher, que estava alojada em Montalegre.



Causas em investigação

As circunstâncias em que ocorreu a morte da mulher, na cascata do Arado, não estão ainda plenamente apuradas. O caso está agora a ser investigado.



Cascatas oferecem paisagem singular e perigos de morte

As cascatas do Arado e do Taiti, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, são uma área que oferece uma paisagem única de fruição no meio da natureza, mas também perigos de morte - que estão devidamente sinalizados -, como a possibilidade de quedas de alturas consideráveis.



As autoridades indicam que, muitas vezes, os acidentes com vítimas mortais ou ferimentos graves ficam a dever-se a negligência perante os alertas de perigo. Aconselham, por isso, muita prudência.