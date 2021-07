Mulher perde controlo do carro e crianças são cuspidas em despiste na A22 em Loulé

Um despiste de um automóvel na A22, na zona de Loulé, levou à morte de duas crianças, um menino de 10 anos e outra de 14. Segundo oapurou, os menores, que estavam no banco traseiro a dormir, foram cuspidos através das janelas do veículo na altura do acidente.Seria a mãe de uma das crianças, que são meios-irmãos, que estava a conduzir o automóvel, esta sexta-feira ao final da tarde. No banco traseiro seguiam as crianças que morreram e um outro menor que ficou ferido com gravidade. No carro seguia ainda o pai dos dois meninos. A mulher perdeu o controlo do veículo quando chegava próximo de um viaduto na A22. A queda de vários metros foi fatal para os menores, que acabaram por ser cuspidos do veículo devido ao forte embate já no chão. Tanto a mulher, o homem e a outra criança, que sobreviveram, sofreram ferimentos graves. O menor ferido foi transportado para Santarém.sabe que todos os ocupantes do automóvel estavam de férias no Algarve há já alguns dias e são residentes em Lisboa. Militares da GNR estiveram no local do acidente durante várias horas e recolheram indícios que vão agora ajudar na investigação.