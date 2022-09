Mulher tenta disparar arma de ar comprimido após briga no centro de Almeirim

Uma mulher muniu-se de uma arma de ar comprimido para, ao que tudo indica, disparar sobre um homem com quem tinha estado envolvida numa briga no centro da cidade de Almeirim, junto à Câmara Municipal, pouco depois das 17 horas.

Segundo relatou ao CM uma testemunha, que pede anonimato, os dois discutiram ruidosamente na rua Dionísio Saraiva antes de se envolverem numa luta corpo a corpo, durante a qual o indivíduo terá sido agredido com um ferro.

A mulher, com idade entre os 30 e os 35 anos, ausentou-se do local, mas regressou pouco depois com a pressão de ar na mão, que lhe terá sido retirada por um popular, com a ajuda de um militar que não estava fardado.

Além de ter apreendido a arma, a GNR de Almeirim, que chegou pouco depois ao local com um forte dispositivo policial, conduziu ambos os envolvidos na contenda para serem identificados no posto.

As razões que estão na origem da briga estão agora a ser investigadas pela GNR.