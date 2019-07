Muralhas de chamas levam pânico a aldeias no centro do País

Quatro focos de incêndio que deflagraram em 20 minutos numa linha praticamente reta deixaram este sábado à tarde bombeiros e aldeãos sem mãos a medir na Sertã, Vila de Rei e Oleiros, no distrito de Castelo Branco, entrando o fogo em Mação (Santarém), onde Cardigos foi uma das aldeias e praias fluviais evacuadas pelas chamas "impossíveis de parar" e "desmultiplicadas em várias frentes".Oito bombeiros ficaram feridos, e um popular também ficou com ferimentos graves ao tentar combater as chamas. Ao final da noite mais de 900 operacionais combatiam o fogo - que mobilizou 13 meios aéreos - e outros iam a caminho.Ao início da noite havia pânico em Várzeas e Vale da Urra (Vila de Rei). As chamas galgaram e já teriam atingido anexos e populares travaram "o fogo já nas hortas". Um morador ficou queimado. A dona de um aviário foi procurada pela GNR. Estaria refugiada numa associação local.O incêndio que mobilizou mais meios começou às 14h50, em Fundada, Vila de Rei. Foram mais de 500 bombeiros, apoiados por mais de 150 viaturas e quatro meios aéreos. À mesma hora, em Rolã, Sertã, outro incêndio mobilizou mais de 270 homens e nove meios aéreos. Foi aqui que ficaram feridos os bombeiros. As casas estiveram ameaçadas pelas chamas e o pânico tomou conta dos habitantes. Os populares, com mangueiras e máquinas, ajudaram como puderam. Até a água de uma piscina serviu para ajudar a controlar a fúria das chamas."Foram horas muito complicadas. O fogo chegou por vários lados e rodeou a aldeia. A mim parece-me que foi fogo posto", disse aoum habitante da aldeia de Castanheiro Grande, Sertã. O dia foi de muito calor com rajadas de vento a soprarem a quase 50 quilómetros por hora.Às 15h01 e 15h11 surgiam novos alertas para as aldeias da Catadinha (Sertã) e da Azinheira (Oleiros), o que obrigou a distribuir os meios disponíveis por vários locais diferentes e a pedir reforços a outros distritos."Estamos a falar de vários incêndios dentro da mesma região geográfica que estão a interagir entre si", explicou Alexandre Penha, da Proteção Civil, não dando garantias de quando as chamas seriam dominadas."Vai ser uma noite de muito trabalho", lamentava aoVasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, dando conta de um bombeiro do concelho ferido. As Forças Armadas mobilizaram quatro máquinas de rasto para Vila de Rei, para abrir caminhos de acesso aos incêndios.