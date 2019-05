Mustafá vai testemunhar em julgamento por roubos e sequestros

Nuno Mendes, o cabecilha da claque do Sporting Juve Leo, em prisão preventiva desde sexta-feira à tarde na sequência do caso da invasão a Alcochete, vai prestar declarações dia 29 no julgamento que o envolve e a outros 16 arguidos - um deles Paulo Pereira Cristóvão, antigo PJ e ex-vice-presidente do Sporting - por roubos e sequestros.Mustafá, como é conhecido, obrigou a anular a sessão da manhã desta segunda-feira, em Cascais, uma vez que o tribunal não o conseguiu notificar a tempo, devido à detenção tardia na sexta, e o seu advogado, Rocha Quintal, não prescindiu da presença do arguido. Mustafá já esteve à tarde na audição de testemunhas.Foi acusado, na penúltima sessão, por um dos três agentes da PSP arguidos, de montar os assaltos sob orientação de Cristóvão.