Namorada burlona trama polícia que acabou detido pelos colegas

Um agente da PSP de Cascais foi detido por colegas de Sintra na esquadra onde trabalha na sequência de uma investigação por burlas cometidas pela namorada. A mulher também foi presa e ficou em prisão preventiva, mas o polícia já está de volta ao serviço. O agente não terá participado diretamente nos crimes, mas não conseguiu demonstrar que desconhecia as burlas e que nem beneficiou do esquema.A mulher passou os últimos meses a fazer compras e a alojar-se em hotéis um pouco por todo o País, mas na hora de pagar iludia as vítimas e fugia.