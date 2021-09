Apesar da acusação de violação feita por uma jovem de 17 anos, o futebolista Rúben Semedo contou com o apoio da namorada durante toda a semana em que teve de enfrentar a Justiça.‘Ju’, como é conhecida, embarcou para Atenas, Grécia, mal soube da detenção do namorado no domingo e acompanhou todos os momentos até à libertação, quinta-feira, sob fiança de dez mil euros, do internacional português.