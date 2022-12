Ani Dabó tinha 22 anos. Militar do Exército em regime de contrato estava no quartel da Póvoa de Varzim para tirar a carta de condução de pesados. Soube na quinta-feira que tinha reprovado, mas porque os oficiais tinham saído mais cedo - era dia de estreia de Portugal no Mundial do Qatar - não teve a esperada licença que lhe permitiria o regresso à Amadora.









Ver comentários