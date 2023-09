O Ministério da Administração Interna anunciou esta quinta-feira ter aceitado as propostas do novo diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Barros Correia, para os seus novos diretores-adjuntos. Estas demonstram, segundo fontes policiais e do Governo ouvidas pelo CM, uma aposta no “consenso” e “continuidade do espírito da nomeação” do líder máximo desta polícia.









