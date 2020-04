Nova fraude leva Manuel Godinho a julgamento

O sucateiro Manuel Godinho, principal arguido no processo Face Oculta, vai começar a ser julgado em maio, no Tribunal de Aveiro, num novo processo de fraude fiscal, que terá lesado o Estado em cerca de 330 mil euros com faturas falsas.

O início do julgamento esteve agendado para junho de 2019, mas ficou sem efeito devido a um requerimento. No banco dos réus estarão também o filho João Godinho, dois administradores do grupo empresarial do sucateiro e uma sociedade.