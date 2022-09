Há mais militares do Regimento de Comandos envolvidos no ‘banho’ tomado nos caldeirões da messe do quartel da Carregueira, Sintra, que já motivou a abertura de um processo disciplinar por parte do Exército.Fotos e vídeos mostram vários militares –e não apenas dois –a divertirem-se no local onde é confecionada a comida.O Exército confirmou a ocorrência e garantiu que "foi imediatamente instaurado um processo disciplinar aos responsáveis".