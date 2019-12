Nove trabalhadores feridos em despiste seguido de capotamento no Marco de Canaveses

Uma carrinha despistou-se e capotou na manhã desta segunda-feira na Estrada Nacional 201, em Constance, Marco de Canaveses, e feriu nove trabalhadores de construção civil.

O alerta chegou aos bombeiros pelas 07h30. As vítima sofreram ferimentos considerados ligeiros. Foram socorridas no local e depois transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.





Este acidente ocorreu no sentido Penafiel-Marco de Canaveses.Nas operações de socorro participaram ainda uma ambulância dos Bombeiros de Amarante, uma ambulância dos Bombeiros de Vila Meã e a equipa da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante.

As causas do acidente estão ainda por apurar. A GNR esteve no local e investiga o caso.