"Nunca bebeu uns copos?": Capelão da Marinha critica Gouveia e Melo no caso dos fuzileiros suspeitos na morte de PSP

O padre Licínio Luís, capelão da Base e da Escola de Fuzileiros, criticou nas redes sociais o almirante Guveia e Melo, chefe da Armada, devido à reprimenda que o CEMA deu ao elementos daquele corpo especial da Marinha, após a prisão preventiva de dois marinheiros fuzileiros pela participação nas agressões que resultaram na morte do agente da PSP Fábio Guerra, no dia 19, à porta de uma discoteca em Lisboa. O almirante estará a ponderar pedir o afastamento do padre – apurou o CM, que confrontou a Marinha mas ainda não obteve reação – e este já terá pedido desculpa por excesso de linguagem.

"Não te deixes levar pelas primeiras impressões. A justiça que siga o seu caminho", escreveu de forma geral o capelão, assumindo a posição que, sabe o CM, é generalizada entre os fuzileiros: "Os jovens estavam a divertir-se e foram provocados. Um deles campeão nacional de boxe, no seu escalão, foi atingido à falsa fé [algo que as imagens de videovigilância comprovam] e reagiu. Quem não o fazia?. É selvagem por isso?", questiona, aludindo a uma passagem do discurso de Gouveia e Melo aos fuzileiros. "O senhor Almirante, que aguarde pela justiça. O senhor Almirante nunca foi para a noite? Nunca bebeu uns copos? [por acaso, Gouveia e Melo é abastémio, sabe o CM]. Juízo com os nossos julgamentos", escreveu o padre Licínio Luís, que está na Armada como capelão há 25 anos – sendo muito querido junto dos fuzileiros por acompanhar de perto os exercícios e missões, chegando mesmo as realizar com eles as marchas de dezenas de quilómetros.

De acordo com reproduções do escrito pelo padre nas redes sociais, Licínio Luís pede que se aguarde pelas investigação e defende o direito de "os nossos jovens" (os dois fuzileiros) a serem respeitados.

"Os jovens da PSP [cinco fora de serviço] estavam no mesmo âmbito [diversão na discoteca] e alcoolicamente tão bem dispostos como os nossos. Juízo com os nossos julgamentos", concluiu o padre, no seu texto de resposta a uma publicação na rede social Facebook.

O almirante afirmara, no discurso aos fuzileiros, que "os acontecimentos do último sábado já mancharam as nossas fardas, independentemente do que vier a ser apurado" e apelidou de "covardes" e "selvagens" quem pontapeia "um ser caído no chão". Disse ainda que não queria "arruaceiros" na Marinha.

Centenas de atuais e ex-fuzileiros recorreram esta terça-feira às redes sociais para manifestar apoio ao capelão, que tem o posto militar de capitão-tenente. "Nunca caminharás sozinho", publicaram com fotografias do padre.