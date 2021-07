Nuno Vasconcellos deixa dívida de milhões mas faz vida de rico

O ex-presidente da Ongoing, Nuno Vasconcellos, que deixou dívidas de 1,2 mil milhões de euros em Portugal, leva uma vida de luxo do outro lado do Atlântico. Desde fevereiro que o empresário, de 56 anos, mora com a mulher, o filho de 2 anos e os dois enteados numa casa de luxo no bairro do Jardim Europa, um dos mais exclusivos de São Paulo, no Brasil.O imóvel foi comprado pela mulher, brasileira, por quase 2,5 milhões de euros. A casa, com mil metros quadrados, tem quatro suítes e uma piscina de 20 metros quadrados. Vasconcellos não tem carros nem casas em seu nome - também diz que não possui empresas - mas, segundo revela a investigação da revista ‘Sábado’ desta semana, lidera uma teia de negócios no Brasil. É suspeito de movimentar milhões de euros.