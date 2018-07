"O BE sai desmascarado de toda esta situação", afirma Cristas sobre Robles

Líder do CDS-PP afirma que o partido também sofrerá as consequências.

A líder remata ainda: "Afinal eles para os outros querem socialismo, mas para eles acham muito bem fazer lucro comprando barato, vendendo mais caro e até vender para alojamento local se fosse caso disso".







Assunção Cristas esteve esta segunda-feira nae comentou toda a situação que envolve Ricardo Robles e o levou a renunciar do seu cargo do Bloco de Esquerda.A líder do CDS-PP frisou que não é só Robles que sai com a imagem manchada, mas também o partido por não se ter distanciado."É um problema político. Ao longo dos anos estamos habituados a ver o BE a assumir-se com alguma arrogância como o pendor moral do regime. Portanto eles estão muito bem, são muito moralistas e os outros estão sempre muito mal. Fica mal o Ricardo Robes, mas também fica mal o Bloco de Esquerda por não se distanciar e desvalorizar o caso dizendo que as notícias eram falsas", salientou.Cristas sublinhou ainda o papel do partido na polémica."O BE sempre se atirou às situações de especulação imobiliária em Lisboa, que qualificava como um capitalismo selvagem. Mesmo as situações de um lucro normal para o BE eram sempre um abuso, sempre uma exploração dos inquilinos pelos senhorios. O BE sai desmascarado de toda esta situação", afirma.