“A minha mãe estava ao meu lado e o tiro passou entre as nossas cabeças”, contou esta segunda-feira a filha do homem que está a ser julgado no Tribunal de Coimbra por, em 2020, ter atingido a tiro o namorado da ex-mulher na zona de Condeixa-a-Nova.A jovem, de 17 anos, também ameaçada, tal como a mãe, prestou um testemunho emocionado, dizendo que ainda não consegue “pensar no assunto”.A ex-mulher e a filha tentaram travá-lo e ameaçou-as também. A acusação refere que disparou na sua direção. O arguido diz que foi para o ar.