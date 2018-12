Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras em Benfica afastam clientes do comércio em época natalícia

Lojas de rua estão com menos clientes do que o habitual.

Por Edgar Nascimento e Catarina Cardeta | 12:50

Os comerciantes estão indignados com as obras na Estrada de Benfica, em Lisboa, que se vão arrastar, pelo menos, até ao final do ano.



Com obras à porta do café e a esplanada vedada, Maria José Paixão revela que, apesar da quadra natalícia, os clientes são cada vez menos.



"As obras têm afetado imenso o comércio. As pessoas fogem do barulho", diz. Junto à avenida Gomes Pereira, os trabalhos decorrem há cerca de duas semanas. Segundo a Câmara Municipal de Lisboa (CML), a requalificação da Estrada de Benfica, que arrancou em outubro, divide-se em três fases, em troços de 100 metros. Os objetivos passam por melhorar o acesso aos peões e criar um canal exclusivo para transportes públicos.



Opinião diferente têm os lojistas. "Estas obras são para acabar com o pequeno comércio", lamenta Maria Emília Patrício, que critica o estreitamento da estrada. "Se os carros não podem parar", as vendas vão diminuir. Posição partilhada por Maria José Paixão: "Se vão acabar com estacionamentos, ficamos limitados aos clientes que andam a pé".



Maria João Ramos, moradora, criou uma petição para exigir mais lugares de estacionamento em Benfica. Diz que o problema não é de agora, mas que tem sido dificultado pelas obras dos últimos anos.



As multas e carros rebocados têm sido constantes e, por isso, está organizada uma manifestação para esta sexta-feira à tarde, junto ao Palácio Baldaya.



Ao CM, a Junta de Benfica garante estar preocupada e explica que já criou mais de 2000 lugares. Sobre as obras, em reunião com a autarquia, "demonstramos a preocupação com a necessidade de garantir acesso a habitações e mais locais de cargas e descargas.



A CML procurou ajustar o projeto".