Oito anos e 10 meses de prisão por roubos em residências e na via pública em Aveiro

O Tribunal de Aveiro condenou a oito anos e 10 meses de prisão um homem, de 40 anos, acusado da autoria de vários roubos na via pública e em residências, ocorridos no verão de 2023, segundo um acórdão consultado esta terça-feira pela Lusa.

De acordo com o acórdão, datado de 27 de setembro, a pena única resultou do cúmulo jurídico das penas parcelares aplicadas ao arguido por três crimes de roubo, dois de furto e um de burla informática e nas comunicações.

Além da pena de prisão, o arguido, que vai manter-se em prisão preventiva até esgotar os prazos de recurso, terá de pagar 1.500 euros a três ofendidos.

Durante o julgamento, o arguido assumiu a autoria dos roubos, justificando esses atos com a necessidade de arranjar dinheiro para satisfazer a dependência da droga.

Os factos criminosos ocorreram entre junho e setembro de 2023. Dois dos roubos ocorreram no interior de residências, onde o arguido entrou após partir o vidro de janelas.

Numa das situações, o arguido deparou-se com um menor sozinho em casa a quem roubou um telemóvel e um computador. No segundo assalto, levado a cabo durante a madrugada, surpreendeu uma mulher a dormir, roubando-lhe um fio de ouro com medalha e quatro anéis também em ouro.

As restantes situações dizem respeito a roubos na via pública, dois deles ocorridos nas imediações do Estádio Municipal de Aveiro.

Segundo a acusação, o arguido abordava as vítimas que se encontravam sozinhas e, sob ameaça de uma arma branca, exigia que lhe entregassem o telemóvel e dinheiro, tendo numa das situações conseguido levantar 800 euros, através da aplicação MBWay.

O arguido foi detido pela PSP no final do mês de setembro de 2023, na sequência de uma investigação que durou cerca de três meses.

Durante a operação, foram realizadas buscas (uma domiciliária e duas não domiciliárias) que resultaram na apreensão de sete telemóveis, dois tablet, dois GPS, um computador e respetiva mala de transporte, seis relógios, um fio em ouro, três alianças em ouro, um anel, uma trotinete elétrica e um capacete.

Foram ainda apreendidas diversas armas, dinheiro estrangeiro e cerca de 11 doses de haxixe.