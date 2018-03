Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ondas que podem chegar aos 14 metros fecham 19 barras marítimas

Costas de Leiria, Lisboa, Setúbal e Beja estão em alerta vermelho até às 18h00

Por Lusa | 14:33

O número de barras marítimas fechadas à navegação devido à agitação do mar subiu de 16 para 19, mantendo-se quatro condicionadas, segundo o último balanço da Marinha Portuguesa.



De acordo com a informação disponível no 'site' da Marinha estão fechadas à navegação as barras marítimas de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche e Ericeira.



Estão igualmente encerradas as barras marítimas de São Martinho do Porto, Nazaré, Lagos, Alvor, Portimão, Albufeira, Tavira e Vila Real de Santo António.



Nos Açores, está encerrada a barra da Madalena do Pico, adianta a Marinha Portuguesa.



As barras marítimas de Sesimbra e Setúbal estão fechadas a embarcações de comprimento inferior a 11 metros e as de Olhão e Faro a barcos com comprimento inferior a 10 metros.



Devido à forte agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA) colocou sob aviso vermelho toda a costa litoral portuguesa até às 15h00 de hoje e até às 18h00 junto aos distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal e Beja, onde estão previstas ondas de sudoeste com sete a oito metros, podendo atingir 14 metros de altura máxima.



O IPMA colocou também sob aviso laranja 10 distritos de Portugal continental até às 09h00 de segunda-feira devido à agitação marítima e até 21h00 deste domingo devido ao vento.



Os restantes distritos do continente estão sob aviso amarelo, o terceiro mais grave, segundo informação disponível no site do IPMA.



A ilha do Porto Santo e a costa norte da Madeira também estão sob aviso laranja devido à agitação marítima.



Para hoje, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, com abertas a partir da tarde na região Sul, e uma pequena descida da temperatura.



Estão também previstos períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e de granizo, em especial nas regiões norte e centro até ao início da tarde, tornando-se pouco frequentes na região Sul a partir do meio da tarde.



O vento soprará moderado a forte (30 a 45 km/h) de sudoeste, com rajadas até 85 km/h, soprando forte a muito forte (50 a 65 km/h) nas terras altas com rajadas até 110 km/h, rodando gradualmente para oeste a partir da tarde, e enfraquecendo para o final do dia.



O instituto prevê ainda queda de neve acima de 1000/1200 metros de altitude, subindo temporariamente a cota para 1200/1400 metros durante a tarde e condições favoráveis para a ocorrência de trovoada até meio da tarde.