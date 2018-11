Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onze câmaras de videovigilância protegem fiéis contra terrorismo em Fátima

Sistema resulta de um protocolo de cooperação assinado em 2008 pelo Santuário e GNR.

Por Isabel Jordão e Miguel Curado | 08:38

A autorização de instalação e funcionamento do Sistema de Videovigilância do Santuário de Fátima foi esta terça-feira renovada, em despacho publicado no Diário da República, que define como objetivo a "proteção de pessoas e bens" e a "prevenção da prática de crimes e de atos terroristas".



O sistema é constituído por onze câmaras de videovigilância que estão instaladas no recinto do Santuário e na área envolvente e não podem captar imagens "nos locais mais reservados de oração, como o interior das igrejas, capelas e espaços de devoção".



A gestão do sistema, que funciona de forma ininterrupta, é garantida pelo Destacamento Territorial de Tomar da GNR, através da moderna sala de situação instalada no posto de Fátima, que também tem acesso às câmaras de controlo de trânsito da Brisa, que estão nos acessos à Autoestrada do Norte (A1).



O sistema de videovigilância de Fátima foi proposto em março de 2008 pelo Comando-Geral da GNR, na sequência de um protocolo de cooperação assinado com o Santuário, que previa a cedência de gestão das câmaras aos militares, com o objetivo de "vigiar e gravar eventuais furtos de carteiristas", podendo ainda "apoiar na gestão de grandes grupos de peregrinos".



A autorização para a instalação das câmaras foi dada em outubro de 2008. Dois anos depois, em abril de 2010, houve a primeira renovação da autorização, que se tem repetido a cada dois anos.



As 11 câmaras que constituem o sistema já estavam instaladas há dois anos, antes da visita do Papa Francisco, que ocorreu em maio de 2017, por altura do Centenário das Aparições.