Sócrates pede abertura da instrução do processo Operação Marquês

Requerimento de abertura de instrução do ex-primeiro-ministro deu entrada na quinta-feira, por e-mail e fax.

Por Lusa | 14:43

A defesa do ex-primeiro-ministro José Sócrates entregou na quinta-feira o requerimento de abertura de instrução no processo Operação Marquês, revelou hoje o Ministério Público.



Segundo informação do gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República, o requerimento de abertura de instrução de José Sócrates deu entrada na quinta-feira, por e-mail e fax.