Um empregado fabril de 30 anos foi detido pela PSP, terça-feira à tarde, na Travessa da Lapa, Porto, com 3473 doses de heroína, 1111 de haxixe e 54 de liamba, além de 1287 euros.Foi um dos 11 suspeitos de tráfico detidos, entre as 10h30 de terça-feira e as 02h00 desta quarta-feira, no Porto, em Vila Nova de Gaia e em Vila do Conde.Ao todo, foram apreendidas 5136 doses de drogas.