Orçamento de Estado reforça PJ com obras e pessoal

O Orçamento do Estado prevê verbas para as novas instalações da Polícia Judiciária em Faro e Braga - e a ministra garantiu na quarta-feira também em Coimbra -, a instalação do laboratório desta polícia no Funchal (que vai servir também os Açores e será "fundamental no combate às novas drogas") e um reforço de meios humanos através da aprovação do plano de recrutamento plurianual para a PJ até 2026.No "combate à corrupção e à nova criminalidade", o relatório do Orçamento do Estado descreve que, em 2023, procedeu-se "ao reforço dos meios da Polícia Judiciária, num esforço de prossecução do desígnio do combate firme à criminalidade, com o foco na corrupção e na criminalidade económico-financeira, (...) com afetação de 40% dos novos meios ao combate à corrupção".A PJ será das principais beneficiadas no aumento de 16,8% (para 1961 milhões €) do orçamento da Justiça. Trata-se de um reforço de 282 milhões face à estimativa de gastos deste ano. Cerca de 900 milhões serão provenientes de multas e taxas.