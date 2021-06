O Conselho de Deontologia do Porto da Ordem dos Advogados começou, na última semana, a julgar os casos dos irmãos Pedro e Manuel Bourbon e também de Nuno Lourenço, todos arguidos no caso da Máfia de Braga.





No que diz respeito aos irmãos Bourbon, está em cima da mesa a hipótese de serem expulsos da Ordem. Os dois advogados foram condenados à pena máxima pela morte do empresário João Paulo Fernandes, ocorrida em março de 2016. Já o advogado Nuno Lourenço enfrenta uma suspensão até oito anos. No julgamento tinha levado um ano e dez meses de pena suspensa. A decisão será ainda depois passível de recursos.