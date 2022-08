Corpo de mulher esquartejado em mala no Algarve é de motorista de TVDE

O corpo encontrado esquartejado dentro de uma mala em Almancil é o de Sandra Andrade, de 49 anos, motorista de TVDE que estava desaparecida desde junho, apurou o CM.

A identificação dos restos mortais, encontrados dentro de uma mala, escondida num muro, foi feita com recolha de ADN e também através de elementos secundários, que permitiram identificar sem sombra de dúvida de que se trata do corpo de Sandra Andrade, vista pela última vez a 24 de junho em Quarteira.





O corpo de Sandra apresentava sinais de ter sido vítima de um crime violento. O cadáver estava desmembrado, tudo indica que se encontrava no local há pouco mais de um mês e a rápida decomposição dos restos mortais está relacionada com as temperaturas altas que se têm feito sentir na zona de mato onde foram deixados, em Almancil, no concelho de Loulé.A ‘olho nu’, os elementos da PJ de Faro também não conseguiram determinar qual a causa da morte. Não há sinais evidentes de disparos ou outras lesões,Na manhã em que Sandra desapareceu ainda conduziu clientes e não deu qualquer sinal de que estaria preocupada. No carro, encontrado quatro dias depois abandonado, não havia sinal de violência.