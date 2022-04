A caixa de cartão de pequenas dimensões encontrada abandonada junto à embaixada da Arábia Saudita, em Lisboa, ao final da tarde de terça-feira, estava afinal vazia.





O alerta foi dado à PSP pelos serviços da própria embaixada. Além de efetivo fardado, a força de segurança enviou para o local elementos do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo, da Unidade Especial de Polícia. Após uma análise ao pacote, optou-se pela detonação do mesmo ainda no local. Constatou-se depois que estava vazio.