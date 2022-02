Granada detonada por mergulhadores da Marinha junto ao Douro em Vila Nova de Gaia

Uma granada foi detonada por uma equipa de mergulhadores da Marinha, ao início da noite desta terça-feira, junto à Reserva Natural do Estuário do Douro, próximo do Cabedelo, em Vila Nova de Gaia.

O Correio da Manhã confirmou que o engenho militar foi encontrado, à tarde, por um vigilante do parque, que alertou de imediato a Capitania do Porto do Douro.





Vários elementos da Polícia Marítima foram para o local, montaram um perímetro de segurança e mantiveram-se alerta durante várias horas para que ninguém se aproximasse do local, a cerca de 50 metros do miradouro de aves.Foi chamada uma equipa de mergulhadores da Marinha, sediada em Lisboa, que ao início da noite desta terça-feira procedeu à detonação do engenho.