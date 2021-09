Encontrado corpo de homem que estava desaparecido no cais do Pé de Moura em Gondomar

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu este domingo à tarde junto ao cais de Pé de Moura, no rio Douro, próximo da praia da Lomba, em Gondomar.Ao que oapurou, a vítima entrou na água para nadar até uma embarcação mas acabou por desaparecer. O alerta foi dado aos bombeiros cerca das 15h50.Foi acionada uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Sapadores do Porto, tendo o corpo sido encontrado já depois das 18h00.No local estiveram também a Polícia Marítima do Porto, os Bombeiros de Valbom, a Proteção Civil e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida.