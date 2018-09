Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padrasto que torturou bebé em Vila Franca de Xira foi detido

Pai divulgou várias fotos do suspeito e da criança visivelmente marcada pelos atos de violência.

11:28

O padrasto que agrediu violentamente um bebé de um ano e meio, em casa, em Vila Franca de Xira, foi detido pelas autoridades e vai ser presente a tribunal, sabe o CM.



O homem de 32 anos afirmou que o episódio tinha sido um acidente e que o bebé teria batido com a cara nas grades da cama, mas esta versão foi totalmente desmentida, na segunda-feira, pelo pai da criança que partilhou no Facebook um texto a acusar o padrasto de ter agredido violentamente o bebé.



O pai divulgou várias fotos do suspeito e da criança, visivelmente marcada pelos atos de violência no Facebook, o que levou as autoridades a acelerar o processo de detenção do padrasto.



O suspeito, que vive em Chelas, foi detido na segunda-feira à noite e vai ser presente a tribunal. Os vizinhos não quiseram prestar declarações ao CM "com medo de represálias".



A demora na detenção do suspeito aconteceu porque as autoridades foram obrigadas a investigar e avaliar o testemunho do padrasto que falava num acidente.