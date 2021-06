Padrasto viola enteadas de 9 e 15 anos no Seixal

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 42 anos de idade, por fortes indícios da prática de crimes de violação e de abuso sexual das enteadas, uma adolescente de 15 anos de idade e uma criança de 9 anos.





O agressor aproveitava-se da "relação de confiança, de proximidade e de dependência familiar que mantinha com as vítimas", informou a PJ esta terça-feira em comunicado.



O padrasto abusou sexualmente da mais nova das suas enteadas e, "na madrugada do passado domingo, forçou/coagiu a mais velha a diversas práticas sexuais, violando-a".





O detido ficou em prisão preventiva.